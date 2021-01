Stiri pe aceeasi tema

- Noua tulpina a coronavirusului identificata in Africa de Sud in octombrie, predominanta in prezent in tara de pe continent cea mai afectata de pandemie, nu este mai mortala, dar este de 1,5 ori mai contagioasa, a afirmat luni un grup de experti sud-africani, noteaza AFP, preluata de Agerpres. Numita…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca o mutație identificata in Japonia starnește ingrijorari deoarece ar putea afecta raspunsul imun al virusului, scrie AFP citand buletinul informativ saptamanal al OMS. OMS anunța ca tulpina britanica de coronavirus a fost identificata in 50 de țari, iar cea…

- Patru persoane care au sosit la Tokyo din Brazilia au fost confirmate cu o noua varianta a coronavirusului, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din Japonia, informeaza DPA. Cei patru pasageri au calatorit din Amazonas, Brazilia, si au aterizat pe Aeroportul Haneda din Tokyo la data de…

- Autoritatile sanitare indiene au identificat sase persoane care au revenit din Marea Britanie si sunt infectate cu noua tulpina de coronavirus, transmite agerpres . In India, numarul zilnic de noi cazuri de infectare se afla la cel mai scazut nivel din ultimele șase luni. India a suspendat toate zborurile…

- Noua tulpina, aparent mai transmisibila, a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost depistata pentru prima oara in Germania, informeaza DPA. Tulpina mutanta a fost descoperit joi la o femeie care a intrat in landul Baden-Wuerttemberg, din sud-vestul Germaniei, dupa ce a venit…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit la Digi 24 despre noua tulpina a coronavirusului care a starnit ingrijorare in lume și care a dus la anularea unor zboruri. „Tulpina are o contagiozitate mai mare, nu inseamna ca crește șansa ca cei care se imbolnavesc sa aiba o forma mai grava prin noua tulpina, ea…

- O noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie se raspandește mai rapid. Responsabilul sef pentru sectorul sanitar in Marea Britanie a precizat ca a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații și ca analizele asupra noii variante de SARS-CoV-2 continua. Chris Whitty a ținut ca precizeze ca…

- Sase tari au raportat pana acum cazuri de Covid-19 la nurci, acestea fiind inregistrate la ferme, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform AFP.Zilele trecute, Danemarca a decis sacrificarea a aproximativ 17 milioane de nurci, dupa ce s-a descoperit ca sunt purtatoare ale unei…