A fost alerta de incendiu Spitalul Județean din Timișoara. Echipajele ISU s-au deplasat la fața locului pentru a verifica perimetrul cladirii. Conform managerului unitații sanitare, Raul Patrașcu, a fost alarma falsa de incendiu. Unul dintre angajați ar fi semnalat ca simte miros de ars. Se pare ca in unitatea medicala s-ar fi prajit paine, de aici și mirosul specific. Știre in cur de actualizare.