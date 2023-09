Alerta s-a dat dupa o degajare de fum intr-o camera tehnica la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timisoara,. Aproximativ 25 de copii au fost evacuati si dusi in corpul principal de cladire. Din fericire, nicio persoana nu a avut de suferit in urma evenimentului, relateaza news.ro.„Incidentul s-a produs in camera tehnica, situata la etajul 1 al imobilului, din cadrul compartimentului transplant medular, iar cauza probabila a incendiului care a dus la degajari mari de fum la nivelul etajelor 1 si 2 ale spitalului, a fost defectarea pe timpul exploatarii a unui aparat electric de purificare a…