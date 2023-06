Alertă de HOLERĂ în România. Managerul Institutului Matei Balş, anunț important despre litoral - ce trebuie să știe oamenii care intră în apă Managerul Institutului Matei Balaș a asigurat turiștii ca daca doar ne imbaiem in apa marii nu exista niciun pericol, ne-am putea infecta doar daca am bea apa de mare si aceasta sa fie infectata peste un anumit nivel. Abia atunci apare holera.“Ideea este ca vorbim de niste germeni, care cu exceptia vibrionului holeric sunt obisnuiti sa traiasca in apa dulce, in momentul in care ajung in apa marii, venind in contact cu salinitatea respectiva nu vor avea mediu propice de viata. De asemenea, exista un fenomen de dilutie a acestor germeni, nu pot imbolnavi un om decat daca au o doza infectata corespunzatoare.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Managerul Institutului Matei Bals, Catalin Apostolescu, a vorbit luni, la Prima News, despre pericolul aparitiei holerei pe litoralul romanesc dupa dezastrul provocat de ruperea barajului Nova Kahovka din Ucraina si a afirmat ca doar daca oamenii beau apa de mare si aceasta si aceasta este infectata…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a afirmat ca nu exista niciun pericol de holera pe litoralul romanesc si ii sfatuieste pe toti romanii sa mearga la mare si a precizat ca aceasta poveste a pericolului holerei la Marea Neagra este neadevarata, dar si deplasata.„Nu exista niciun pericol si eu sfatuiesc…

- Alerta de holera emisa in Ucraina, in special pentru zona Odessa, dupa distrgerea barajului de la Kahovka, cel mai mare din Ucraina, creaza panica in Romania. Unii romani și-au anulat vacanțele rezervate pe Litoralul Romanesc, iar in Tulcea operatorii economici de pe litoralul Marii Negre se plang ca…

- Alerta in Marea Neagra, la 300 de kilometri de Romania. Autoritatile din Odesa au interzis oamenilor sa mai mearga la plaja din cauza riscului de holera. Autoritațile de pe litoralul romanesc monitorizeaza poluarea provocata in Marea Neagra, dupa distrugerea barajului din Ucraina, in condițiile in care…

- Directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals, Adrian Marinescu, a afirmat, miercuri, la Prima News, ca este nevoie „in orice moment” de personal medical pentru ca spitalele sa poata functiona cat se poate de bine, informeaza News.ro. „Sistemul sanitar are nevoie de infuzie de personal…