Alertă de gradul zero. Guvernul înființează Big Brother-ul chinezesc? Unificarea datelor tuturor instituțiilor publice, in platforma de cloud guvernamental, nu e neaparat un lucru rau, insa depinde cine o face. Legiferarea acestui proiect, insa, lasa de dorit și duce la un pericol imens. Fara prevederi clare de protecție a datelor cetațenilor și fara limite stricte in accesarea datelor, actul normativ creeaza premisele spionarii in […] The post Alerta de gradul zero. Guvernul inființeaza Big Brother-ul chinezesc? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a lansat o racheta balistica, despre care se presupune ca are raza medie de actiune, deasupra unor zone din nordul Japoniei, scrie BBC. Aceasta este prima lansare de rachete asupra Japoniei de catre Coreea de Nord din 2017 incoace.

- In prezent riscul de folosire a armelor nucleare este evaluat ca puțin probabil, dar nu imposibil, a declarat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unui briefing de presa susținut pe marginea deciziilor Consiliului Suprem de Securitate, convocat in ședința

- Unul din cinci cupluri din Romania este infertil, arata datele oficiale prezentate miercuri la inceputul ședinței de Guvern de ministrul Familiei Gabriela Firea. Guvernul va aproba un program de sprijin pentru fertilizarea in vitro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Incepand cu data de 1 septembrie 2022, producatorii de energie electrica, entitațile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfașoara activitatea de trading și agregatorii care tranzacționeaza cantitați de energie electrica și/sau gaze naturale pe piața angro platesc…

- ALERTA de gradul zero, incendiu intr-un apartament din Targoviște, strada Arcașilor, ardeau materiale combustibile in interiorul unei camere la etajul 1, blocul 36. La fața locului au ajuns imediat mai multe autospeciale de pompieri, poliție și ambulanța. „Se intervine in cazul unui incendiu anunțat…

- Incepe starea de alerta in Portugalia, pe fondul celui de-al treilea val de caldura. Guvernul a restricționat accesul in paduri și a interzis folosirea utilajelor pentru a evita producerea de scantei. Un incendiu de vegetație din regiunea Valencia a scapa

- ALERTA DE GRADUL ZERO, AUTORITAȚILE PUSE IN GARDA PRIVIND ZILELE DE FOC CE URMEAZA, Guvernul a decis inființarea unei celule de criza la Departamentul pentru Situații de Urgența. Specialiștii vin cu un set de masuri pentru combaterea efectelor caniculei. A avut loc ședința Comitetului National pentru…