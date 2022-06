Stiri pe aceeasi tema

- Doua alerte cu bomba au fost primite duminica, de autoritațile din București, cate una pentru Piața Romana și complexul comercial Mega Mall din București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Alerta cu bomba la un centrul comercial din Sectorul 1 al Capitalei - un barbat a apelat telefonic Poliția Locala și a spus ca a pus o bomba in incinta unui mall, a anunțat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.

- Oamenii legii au fost puși pe jar aseara in centrul capitalei. Un barbat a anunțat polițiștii ca sediul SA „Moldtelocom”, pe bd. Ștefan cel Mare, este minat. La fața locului s-au deplasat toate serviciile specializate, zona fiind incercuita.

- Politia Capitalei a anuntat ca traficul a fost reluat in zona fantanilor de la Piata Unirii, dupa ce nu a fost confirmata alarma cu bomba. „Nu a fost confirmata vreo situatie de pericol”, a precizat DGPMB, conform Digi24. Polițiștii, pirotehniștii și angajații SRI au intervenit joi dupa-amiaza in zona…

- Poliția Capitalei anunța ca, in urma cu scurt timp, o persoana a anunțat o bomba in zona Fantanilor Unirea din centrul Bucureșltiului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Un barbat a sunat aseara, in jurul orei 21:40, și a anunțat polițiștii ca a amplasat obiecte explozibile in sediul Inspectoratului de Poliție Soroca și al Spitalului Raional Soroca. Alerta s-a adeverit a fi falsa, iar barbatul a fost reținut. Acesta nu este pentru prima data cand pune pe jar polițiștii…

- Polițiștii din Capitala fac investigații pentru a lamuri in ce condiții au sfarșit doua persoane, gasite fara suflare intr-o locuința din sectorul 3. E vorba despre o femeie și un barbat, despre care s-a aflat ca au fost descoperiți decedați intr-un apartament din București. Alerta s-a dat luni seara,…

- Oamenii legii au avut parte de o descoperire incredibila in Bucuresti, dupa ce au primit o sesizare la 112. O geanta in care s-ar afla un obuz a fost gasita pe o strada din Capitala. Incidentul s-a petrecut in aceasta dimineața, cand Secția 10 Poliție a fost sesizata cu privire la faptul ca pe o […]…