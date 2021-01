Stiri pe aceeasi tema

- Sediul Curtii de Apel Bucuresti a fost evacuat marti dimineata, dupa ce o persoana a anuntat prin telefon la 112 ca in incinta Palatului de Justitie se afla un dispozitiv exploziv.Printre cei evacuati se afla si Elena Udrea, care participa la ultimul termen al judecarii dosarului privind finantarea…

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, este cercetat penal pentru fals in declarații cu referire la colaborarea cu Securitatea. Dosarul a fost deschis de Parchetul General, potrivit Agerpres.Dosarul a fost deschis in urma unei plangeri formulate de Grupul de Investigatii Politice (GIP) in iulie…

- Judecatorii au audiat-o, luni, Elenei Udrea, iar in ianuarie vor continua aceasta procedura și vor trece la dezbaterile finale.In fața instanței, fostul ministru al Dezvoltarii și-a susținut, luni, nevinovația.„Nu ma consider vinovata de comiterea infracțiunilor. (…) Am finanțat personal campania electorala…

- Judecatoarea Mariana Ghena poate deveni primul membru CSM și din cate cunoaștem noi primul judecator de la Inalta Curte, daca nu cumva din țara, care sa fie obligat sa plateasca din buzunarul propriu daunele acordate uneia dintre victimele sale. Statul roman, prin Ministerul Finanțelor, este obligat…