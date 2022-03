Stiri pe aceeasi tema

- In cursul nopții trecute, a fost semnalata o alerta cu bomba la bordul unui avion de linie al companiele Wizz-Air, care zbura deasupra țarii noastre. Ca urmare a acestui incident, conform procedurii, Forțele Aeriene Romane au ridicat avionele de vanatoare pentru escortarea aparatului de pasageri. Aeronava…

