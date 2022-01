Stiri pe aceeasi tema

- O valiza a fost semnalata vineri dimineata langa statia de taxare din Vama Giurgiu, pe sensul de ieșire din țara. La fața locului intervin echipele SRI pentru verificari conform procedurilor standard, a anunțat SRI, intr-un comunicat. ”In urma unui apel la 112, a fost raportata o valiza suspecta in…

- Trei barbați de origine afgana au fost depistați de catre politistii de frontiera giurgiuveni, ascunși in semiremorca unui ansamblu rutier. Aceștia, șoferul și mijlocul de transport au fost preluați de catre autoritațile de frontiera bulgare in vederea continuarii cercetarilor. Potrivit reprezentanților…

- Doi tineri afgani de 19, respectiv 21 de ani, au fost prinși de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania. Aceștia erau ascunsi intr-un tir cu material plastice din Turcia. „In aceasta dimineata, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare…

- Ca in fiecare an, in perioada sarbatorilor de iarna, Poliția deruleaza acțiuni de verificare și control pentru depistarea celor ce transporta și vand materiale pirotehnice interzise. Și, cum buna parte din aceste materiale vandute pe piața din Romania provin din importuri, acțiunile se concentreaza…

- Polițiștii de frontiera giurgiuveni au descoperit, intr-un tir incarcat cu piese auto, 3.350 de kilograme de tutun neprelucrat, pentru care nu existau documente legale. Intr-un alt caz, tot la Vama Giurgiu, au fost confiscate 11.000 de țigarete, ascunse de un tanar bulgar in husele și scaunele autoturismului…