- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa plece de la summit-ul Grupului Celor 7 din Canada cu cateva ore mai devreme, a anuntat Casa Alba, conform CNN. Trump va parasi Canada sambata dimineata si va sari peste sesiunile privind clima si mediul de la summit-ul G7. Un consilier ii va lua locul,…

- Concursul „Tineri Cercetatori in Stiinta si Inginerie“, initiat de Rada Mihalcea, o clujeanca inclusa in 2010 in topul 100 al cercetatorilor americani si premiata la Casa Alba, a ajuns la a patra editie. Competitia rasplateste, in bani si diplome, stradania tinerilor cercetatori din Romania care au…

- Miercuri, in Comisia juridica a Camerei Deputaților, s-a discutat din nou modificarea Legii Concurentei, in sensul in care PSD-ul doreste cu orice chip sa puna mana pe Consiliul Concurentei, pentru a-si instala, probabil, la conducerea acestei institutii fundamentale pentru garantarea unei piete libere…

- Stejarul oferit presedintelui american, Donald Trump, de catre omologul sau francez, Emmanuel Macron, dar care a disparut din gradina Casei Albe, unde a fost plantat de cei doi, se afla in carantina. Anuntul a fost facut de ambasadorul francez la Washington, dupa ce presa din intreaga lume a relatat…

- Tensiunile politice din Romania, inregistrate in ultima vreme, au repercusiuni imediate in plan economic. Cel putin asa arata un anunt al Bancii Nationale a Romaniei care a anuntat vineri, la scurt timp dupa ce presedintele Iohannis a cerut public demisia premierului Dancila, “un curs de referinta de…

- Biroul de presa al Casei Albe a confirmat informațiile care circulau de cateva zile privind misiunea secreta a șefului CIA (desemnat și votat deja in Senatul SUA ca nou șef al Departamentului de stat al SUA) la Phenian.Pe contul de Facebook al Casei Albe au fost postate doua fotografii facute…

- Anuntul postat de Primaria Iasi pe pagina de Facebook a Municipalitatii privind cautarea unor sponsori pentru echipa de fotbal din Copou pare sa fi avut efectul scontat. Pana in acest moment, doua grupuri de firme, din Italia si Romania, s-au aratat interesate sa preia clubul iesean. In cateva zile,…