Alertă ANM! Ninsori și viscol în mai multe zone din țară Prima avertizare meteo Cod portocaliu este valabila in intervalul 23 decembrie, ora 10:00, 24 decembrie, ora 03:00. In zona inalta a Carpaților Meridionali și Occidentali (in general la peste 1500 m), vantul va sufla tare, cu rafale de peste 110…120 km/h, va fi viscol puternic, vizibilitate foarte redusa și zapada troienita. A doua avertizare meteo Cod portocaliu este valabila in intervalul 24 decembrie, ora 03:00, 24 decembrie, ora 20:00. In zona inalta a Carpaților Meridionali (la peste 1500 m) va fi viscol puternic, vantul va avea viteze ce vor depași 110…120 km/h, vizibilitatea foarte redusa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

