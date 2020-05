Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie Ziua/luna/anul: 05-05-2020 Ora : 12:00 Intervalul : conform textului; Zonele afectate : conform textului; Fenomene : conform textului; Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 05 mai, ora 15:00 – 07 mai, ora 20:00 Fenomene vizate: intensificari…

- ANM a emis, marți, o noua informare meteo de vremea rea, in vigoare pana joi seara. Miercuri, 30 de județe vor intra sub alerte cod galben de viscol. La munte vantul va ajunge sa sufle cu viteze de peste 110 - 120 km/h și va ninge.Potrivit noii informari meteo, in vigoare de marți ora 15.00…

- Ziarul Unirea COD GALBEN in Alba și alte județe din țara. Alerta generala de instabilitate atmosferica, semnalata prin ploi puternice, vijelii și grindina Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de instabilitate atmosferica, pana duminica la pranz și un avertisment cod galben de…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de vant puternic, sambata, in Alba și alte județe. Rafalele vor depași 80…100 km/h, la munte ANM a emis vineri o atenționare cod galben de vant puternic, valabila in Alba și alte județe din țara sambata, 25 aprilie 2020, intre orele 10:00 și 23:00. Vor fi intensificari ale vantului…

- Ziarul Unirea COD ROȘU de vant puternic in ALBA și alte județe: Rafale ce pot atinge pana la 180 km/h COD ROȘU de vant puternic in ALBA și alte județe: Rafale ce pot atinge pana la 180 km/h ANM a emis un cod roșu de vant puternic, valabil și pentru județul Alba, la altitudini de peste 1.500 de metri,…

- Șapte județe vizate de avertizarea cod portocaliu de viscol pana marți seara și alte 20 de județe de codul galben. Vantul sufla și cu 120 de kilometri la ora.Citește și: Raed Arafat trage cu TUNUL in Guvernul PNL: a identificat portița lasata spitalelor private Pana marți ora 20:00,…

- Meteorologii anunta cod portocaliu de viscol in 7 județe, pana marți seara și cod galben in alte 20 de județe. Vantul va sufla și cu 120 de kilometri la ora.Potrivit ANM, de luni ora 14:00 pana marți ora 20:00, la munte vantul va avea intensificari cu viteze de 65...75 km/h, iar indeosebi…

- Meteorologii au emis avertizari de viscol sub Cod Portocaliu pentru sudul județului Alba și Cod Roșu in alte 9 județe din țara. Alba se afla sub Cod Portocaliu de miercuri, 5 februarie, ora 14.00, pana joi, 6 februarie, ora 12.00. Este vizata zona montana din sudul județului. In intervalul menționat…