- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, luni, avertizarea nowcasting Cod galben de vant, valabila pentru judetele Constanta si Tulcea potrivit Agerpres. Astfel, conform prognozei, pana la ora 19:00, in cele doua judete vantul va avea intensificari locale, la rafala, de 55 - 65…

- Meteorologii au extins avertizarile cod galben de vant puternic in 11 județe, anunțand intensificari ale vantului care vor atinge la rafala și 110 km/h, scrie Mediafax.Județele aflate sub avertizare cod galben de vant puternic sunt Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis, Hunedoara, Alba, Brasov,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o atentionare nowcasting cod galben de vant valabila pana la ora 14:00 in zona de munte a judetelor Caras-Severin si Hunedoara.Astfel, la peste 1.800 de metri se vor semnala intensificari ale vantului, cu viteze care vor depasi la…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, o avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in mai multe localitati din judetele Caras-Severin, Arad, Bihor si Timis, potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:30, in zonele atentionate se va semnala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata noi avertizari cod galben de ploi, descarcari electrice si intensificari ale vantului pentru trei judete. De noile avertizari cod galben sunt vizate judetele Timis, Hunedoara si Caras-Severin. Se vor semnala averse care vor cumula 30 – 35 l/mp,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineața doua avertizari de cod galben, pentru mai multe județe din Ardeal, valabile pana marți dimineața. Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul 26 august (ora 14.00) – 26 august (ora 22.00), in 17 județe vor fi perioade cu instabilitate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o noua avertizare nowcasting cod galben de averse si vijelii valabile in localitati din judete situate in zona Moldovei. Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in judetele Botosani, Suceava (inclusiv in zona de munte la peste 1.800 metri…