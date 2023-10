Alerta alimentara in magazinele Kaufland din Romania. 49 de unitați au fost inchise in urma descoperirilor facute de inspectoriii de la ANPC. Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au amendat cu peste 1,7 milioane de lei, 65 de magazine Kaufland din toata tara, in cadrul unei actiuni desfasurate intr-o zi. In urma controalelor a fost inchisa temporar zona de alimentatie publica, pentru 49 de magazine, pana la remedierea deficientelor. In ceea ce privește neregulile descoperite, printre acestea se numara produsele expirate, agregate frigorifice murdare, legume si…