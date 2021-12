Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti, 7 decembrie, reabilitarea judecatoreasca a fostului premier Adrian Nastase cu privire cele doua pedepse cu inchisoarea, una de doi ani si cealalta de patru ani. Decizia magistratilor nu este definitiva, informeaza News.ro . „Admite cererea de reabilitarea…

- Vasile Blaga a fost achitat luni de magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie intr-un dosar de trafic de influenta. Potrivit deciziei instantei, Blaga a fost achitat in baza articolului 16 litera b) din Codul de procedura penala:„Fapta nu este prevazuta de legea penala”. De asemenea, judecatorii…

- Europarlamentarul Vasile Blaga, fost ministru PDL, a fost achitat in dosarul de trafic de influența in care primarul Gheorghe Ștefan și-a recunoscut fapta și a facut acord cu procurorii DNA. Judecatorii susțin ca "fapta nu e prevazuta de legea penala". Decizia de luni a magistraților nu este definitiva.…

- Curtea de Apel București a avut termen in procesul in care se judeca apelul formulat de Dumitru Dragomir, fost șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Ioan Bendei, fost administrator RCS-RDS, și alte persoane impotriva condamnarilor dispuse in prima instanța, in ianuarie 2019, de Tribunalul București.…

- Gheorghe Stefan, zis ‘Pinalti’, fost primar al municipiului Piatra Neamt si patron al clubului de fotbal Ceahlaul, a fost condamnat marti de Tribunalul Bucuresti la 4 ani si 9 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si spalarea banilor intr-un dosar privind fraudarea…

- Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat definitiv, marti, de Curtea de Apel Bucuresti, la 3 ani inchisoare cu executare in dosarul Giga TV.In acelasi dosar, fostul primar al municipiului Piatra Neamt Gheorghe Stefan a primit 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare, fiindu i majorata pedeapsa…