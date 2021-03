Stiri pe aceeasi tema

- Principalul oponent politic al Kremlinului, Aleksei Navalnii, vizat de mai multe proceduri judiciare, va aparea in instanta de doua ori sambata, in procese ce risca sa-l trimita intr-un lagar de munca fortata timp de aproape trei ani, scrie AFP, citat de agerpres.ro .

- Fostul presedinte polonez si laureat al premiului Nobel pentru pace, Lech Walesa, l-a nominalizat pe disidentul rus incarcerat Aleksei Navalnii pentru acordarea acestei distinctii, a relatat ieri Gazeta Wyborcza. Intr-o scrisoare adresata Comitetului Nobel norvegian, Walesa elogiaza in cazul lui Navalnii…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin a fost acuzat ca a incalcat conditiile de eliberare in urma unei condamnari cu suspendare intr-un dosar din 2014. El a fost arestat duminica, la intoarcerea in Rusia, la cinci luni dupa ce a fost otravit cu un agent neurotoxic. Aleksei Navalnii va petrece urmatoarea…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, o voce critica la adresa Kremlinului, figureaza pe o lista nationala a persoanelor date in urmarire pentru o presupusa incalcare a conditiilor unei pedepse de inchisoare cu suspendare si risca sa fie incarcerat trei ani si cinci luni dupa revenirea sa in Rusia in acest…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii se afla pe lista de persoane date in urmarire in Rusia pentru ca ar fi incalcat conditiile unei pedepse la inchisoare cu suspendare si risca sa fie inchis trei ani si jumatate cand se intoarce in Rusia in acest weekend, a declarat joi unul dintre avocatii sai, potrivit…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, o voce critica la adresa Kremlinului, figureaza pe o lista nationala a persoanelor date in urmarire pentru o presupusa incalcare a conditiilor unei pedepse de inchisoare cu suspendare si risca sa fie incarcerat trei ani si cinci luni dupa revenirea sa in Rusia in acest…

- Serviciul rus al Penitenciarelor l-a somat pe disidentul Aleksei Navalnii, aflat in Germania dupa atacul neurotoxic din august, sa revina pana marti in Rusia, in caz contrar riscand sa fie arestat pentru incalcarea termenilor unei sentinte cu suspendare.

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia l-a avertizat luni pe criticul Kremlinului Alexei Navalnii ca, daca nu va reveni din Germania pentru a se prezenta marti dimineata la un birou din Moscova, va fi incarcerat daca se va intoarce dupa acest termen, avand in vedere ca executa o pedeapsa de inchisoare…