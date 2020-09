Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului care a fost otravit, s-a imbunatatit, el a fost scos din coma indusa si se va renunta ''pe etape'' la respiratia artificiala, a anuntat luni spitalul Charite de la Berlin unde se afla internat Navalnii, informeaza Reuters,…

- Aleksei Navalnii se afla in continuare in coma indusa, insa starea sa este stabila. Mai mult, medicii susțin ca „este o oarecare imbunatațire in privința simptomelor cauzate de inhibarea colinesterazei”, informeaza intr-un comunicat Clinica „Charite” din Berlin , unde se afla internat acum opozantul…

- Rusia respinge ideea ca Aleksei Navalnii, unul din cei mai acerbi critici ai Kremlinului, ar fi fost otravit, deși medicii germani care il trateaza acum la spitalul Charite din Berlin au declarat ca o serie ampla de analize arata ca Navalnii a fost otravit. Navalnii este inca in coma artificiala dupa…

- "Rezultatul bolii ramane incert", iar sechele pe termen lung, "mai ales in privinta sistemului nervos, nu pot fi excluse in acest stadiu", adauga, intr-un comunicat spitalul, unul dintre cele mai reputate din lume. Navalnii este spitalizat in stare grava dar stabila, in coma, la Charite, de sambata,…

- Criticul Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost transferat in Germania, vineri noapte, pentru a primi ingrijiri medicale. Starea sa este inca extrem de grava! Vineri dupa-amiaza, medicii ruși și-au dat acceptul ca Navalnii sa fie preluat de medicii germani și dus la Berlin, dupa ce anterior declarasera…

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii s-a stabilizat, iar acesta poate fi transportat, a declarat directorul adjunct al spitalului din Omsk, Anatoli Kalinicenko. "Am decis sa nu ne opunem transferului sau catre un alt spital, cel care va fi desemnat de apropiatii sai", a afirmat Kalinicenko,…

- Reprezentanții lui Alexei Navalnîi cer autoritaților ruse sa nu se amestece în pregatirile desfașurate pentru transferul liderului opoziției la un spital din strainatate, dupa ce ar fi fost otravit și se afla la reanimare, scrie Guardian. În primele ore ale dimineții de vineri,…