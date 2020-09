Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, internat din 22 august la Berlin dupa ce a fost otravit cu Noviciok, a fost externat marti. Medicii care l-au tratat in Germania spun ca este posibil sa se recupereze complet, noteaza Le Figaro, potrivit Mediafax.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost externat marti din spitalul Charite din Berllin unde a fost tratat timp de peste o luna dupa tentativa de otravire in timpul unui zbor domestic de la Siberia la Moscova.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost externat din spitalul Charite din Berllin unde a fost tratat timp de peste trei saptamani dupa tentativa de otravire in timpul unui zbor domestic de la Siberia la Moscova.

- Criticul lui Vladimir Putin Alexei Navalnii a fost in mod ”indubitabil” otravit cu o neurotoxina din clasa noviciok, a anunțat miercuri guvernul de la Berlin. Agentul neurotoxic a folosit in trecut in mai multe tentative de asasinare a unor personaje incomode pentru Kremlin.Testele realizate dupa sosirea…

- Starea de sanatate a principalului opozant rus Aleksei Navalnii inregistreaza „unele ameliorari”, a anuntat vineri spitalul din Berlin unde acesta este tratat de cand a fost victima unei posibile otraviri in Rusia.

- Medicii de la Spitalul Charite din Berlin au declarat luni ca datele clinice indica faptul ca politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii prezinta Prime;urme de otravire Prime;⁣. Institutia medicala din capitala germana unde este tratat Navalnii a afirmat ca substanta gasita in corpul acestuia nu…

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii, aflat in coma si sub respiratie asistata, este "stabila", a anuntat sambata pentru AFP liderul ONG-ului german Cinema pentru Pace, Jaka Bizilj, la scurt timp dupa aterizarea avionului care l-a transportat pe opozantul rus la Berlin, potrivit Agerpres.Citește…

- Presedintele ONG-ului german Cinema for Peace, care a efectuat deja o operatiune similara cu un membru al grupului de opozanti Pussy Riot in 2018, a dat anterior asigurari ca Spitalul de Caritate din Berlin este pregatit sa-l primeasca pe Aleksei Navalnii. Opozantul, unul dintre cei mai feroce critici…