- Viața lui Vladimir Draghia merge din ce in ce mai bine. Actorul demonstreaza cu fiecare apariție publica ca este un tata devotat, dovada stand imaginile in care apare, mereu, alaturi de iubita lui și fetițele sale. Pe langa postarile de pe rețelele de socializare in care apar impreuna, aceștia au fost…

- In urma cu fix 10 zile, Alice Cavaleru a nascut a doua fetița a ei și a lui Vladimir Draghia, dar asta nu a impiedicat-o sa participe la Elle New Media Awards, petrecerea revistei Elle Romania care a avut loc aseara, in București. Vedeta a facut furori la evenimentul revistei Elle Romania, a imbracat…

- Alice Cavaleru, soția lui Vladimir Draghia, a nascut ieri, 6 septembrie, o fetița perfect sanatoasa. Actorul a postat pe contul de socializare, prima imagine din spital și le-a prezentat-o tuturor pe cea de-a doua minune a lor. „Alegra Nova Draghia – o noua bucurie in viața noastra. O minune perfecta,…

- Din moment in moment Alice Cavaleru ar putea naște, insa soția lui Vladimir Draghia nu uita sa mearga la cumparaturi. Vedeta și-a insoțit soțul la o sesiune de shopping, dar se poate observa ca aceasta resimte cu greu sarcina avansata și abia daca se mai poate mișca.

- Alice Cavaleru și Vladimir Draghia radiaza de fericire in aceasta perioada, asta pentru ca urmeaza sa devina parinți pentru a doua oara. Alice Cavaleru a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu chipul bebelușului de la ecografie și a transmis un mesaj emoționant. Soția lui Vladimir Draghia…

- Alice Cavaleru a anunțat prin intermediul unei postari pe rețelele de socializare ca Zora, fetița ei și a lui Vladimir Draghia, nu vrea sa doarma fara ea. Micuța nu o asculta in aceasta privința, iar ea se teme de momentul cand va ajunge la maternitate, sa nasca al doilea copil. E in ultimul trimestru.…

- Alice Cavaleru a dezvaluit intr-o postare pe Instagram ce a pațit azi noapte cu fiica ei. Soția lui Vladimir Draghia a lasat-o la parinții ei pe Alaia Zora, insa micuța nu a putut sa doarma fara ea. De la distanța, vedeta a fost nevoita sa o linișteasca. Weekendul acesta, Vladimir Draghia și Alice Cavaleru…

- Alice Cavaleru și Vladimir Draghia se pregatesc cu pași repezi sa-și stranga in brațe cea de-a doua fetița. Peste doar o luna aceștia vor face cunoștința cu noul membru al familiei. Paparazzii Spynews.ro au surprins cuplul intr-un mall din Capitala, acolo unde au ieșit la cumparaturi.