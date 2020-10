Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat joi ca ii condamna "pe toti adeptii suprematiei rasei albe", dupa polemica nascuta in urma afirmatiilor sale ambigue din cursul dezbaterii cu adversarul sau democrat, Joe Biden, scrie AFP. "Am spus-o de mai multe ori, lasati-ma sa fiu clar inca o data",…

- Presedintele american Donald Trump si-a croit drum cu buldozerul prin prima dezbatere electorala cu rivalul sau democrat Joe Biden, cele 90 de minute ale confruntarii fiind marcate de insulte si intreruperi repetate din partea lui Trump, relateaza Reuters. Trump nu a ratat ocazia de a-i acuza pe democrati…

- Inainte de vizita sa in statul american Wisconsin, candidatul democrat in alegerile prezidentiale Joe Biden a cerut ca ofiterul de politie care a tras de sapte ori intr-un barbat de culoare sa fie pus sub acuzare, informeaza joi dpa. Focurile de arma trase de politist au declansat mai multe zile de…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat ca va trimite fortele federale de aplicare a legii in Portland, dupa ce o persoana a murit in tulburarile de strada din weekend din acest oras din vestul SUA, potrivit DPA. "Portland e un dezastru si e asa de multi ani. Daca gluma asta de…

- Candidatul democrat Joe Biden a afirmat miercuri ca senatoarea Kamala Harris este ''persoana potrivita'' pentru a ajuta la ''reconstructia tarii'', dupa alegerea istorica de a o plasa in cursa pentru a deveni prima femeie vicepresedinte al SUA, daca vor castiga alegerile in fata lui Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, luni, in mod eronat, ca gripa spaniola promabil a pus capat celui de-al Doilea Razboi Mondial, el mentionand incorect atat anul pandemiei cat si cel in care s-a incheiat razboiul, relateaza USA Today.

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca guvernul american ar trebui sa primeasca o ”parte substantiala” din pretul de vanzare al operatiunilor platformei de socializare video TikTok din SUA si a avertizat ca va interzice serviciul in Statele Unite pe 15 septembrie, in lipsa unei vanzari…

- Presedintele american Donald Trump le-a jignit luni pe coordonatoarea executivului pentru combaterea pandemiei de COVID-19, dr. Deborah Birx, pe care a numit-o „patetica”, și pe șefa Camerei reprezentanților, Nancy Pelosi, pe care a facut-o „nebuna”. El este nemultumit ca Deborah Birx s-a aratat prea…