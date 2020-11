Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatul alegerilor prezidentiale de marti in statul american Pennsylvania ar putea fi cunoscut peste doua zile, declara ofciali locali pentru CNN.”Daca totul continua in acest ritm, vom avea rezultate totale in urmatoarele doua zile”, a declarat miercuri la CNN, Al Schmidt, un reprezentant…

- Guvernatorul democrat al statului Pennsylvania, Tom Wolf, a calificat miercuri declaratiile presedintelui Donald Trump privind "o frauda majora" in numararea voturilor ca fiind "un atac partizan" si a declarat ca statul sau munceste din greu pentru a numara peste un milion de buletine de vot prin corespondenta,…

- Joe Biden a castigat marti seara in statul New Mexico in fata lui Donald Trump, potrivit New York Times si canalului de televiziune NBC, relateaza AFP. Aceasta victorie ii aduce cinci electori suplimentari, ridicand numarul lor la 131, in jurul orei 03.15 GMT, fata de 95 adunati de Trump,…

- Milioane de americani isi exercita dreptul de vot in alegerile prezidentiale desfasurate marti in SUA, in cursa pentru Casa Alba confruntandu-se presedintele republican Donald Trump si contracandidatul sau democrat Joe Biden. Cu peste 100 de milioane de voturi exprimate inainte de deschiderea urnelor…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane Joe Biden a cerut alegatorilor "sa ia inapoi" controlul asupra democratiei, la ultimul sau mare miting de campanie din ajunul alegerilor, luni la Pittsburgh, in Pennsylvania, informeaza France Presse. "Este timpul sa ne ridicam si sa ne luam inapoi…

- Este sigur ca Melania Trump a facut campanie pentru prima data marti pentru realegerea sotului ei pe 3 noiembrie, oferindu-si sprijinul victimelor de COVID -19, relateaza AFP. "Nu sunt intotdeauna de acord cu modul in care spune lucrurilor pe nume", a spus Prima doamna in timpul unei reuniuni la Atglen,…

- Miliardarul Michael Bloomberg si unii dintre prietenii sai miliardari au donat peste 16 milioane de dolari pentru a-i ajuta pe fosti puscariasi din Florida sa poata sa voteze in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, relateaza DPA si AFP, citand Washington Post. Fost primar al New York-ului in perioada…

- Transmiterea in direct a primei seri a Conventiei Nationale Republicane (RNC), care oficializeaza candidatura lui Donald Trump in alegerile prezidentiale americane de la 3 noiembrie, a fost urmarita de 15,8 milioane de telesprectatori, iar la cea a Partidului Democrat s-au uitat 18,7 milioane, la…