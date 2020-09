Stiri pe aceeasi tema

- Prima dezbatere televizata a celor doi candidati la presedintia SUA, republicanul Donald Trump si democratul Joe Biden, a avut loc marti seara, in Cleveland, in prezenta unui public restrans, in care s-au aflat si sotiile Melania Trump si Jill Biden, dar a fost urmarita de zeci de milioane de americani,…

- Cu doar câteva ore de întâlnire mare fața în fața între cei doi candidați, tensiunea a crescut brusc, cele doua tabere acuzându-se reciproc de minciuni.Joe Biden nu poarta o casca ascunsa în ureche și nu a cerut mai multe pauze în timpul dezbaterii…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, l-a acuzat duminica pe presedintele Donald Trump ca doreste sa instaleze rapid o judecatoare conservatoare la Curtea Suprema doar pentru a putea "elimina" programul de asigurare de sanatate Obamacare in plina pandemie, transmite France Presse. El a cerut…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, le-a cerut duminica senatorilor sa nu voteze in legatura cu postul vacant de la Curtea Suprema a Statelor Unite "inainte ca americanii sa isi fi ales presedintele", noteaza AFP. Dorinta presedintelui Donald Trump de a o inlocui pe judecatoarea Ruth Bader…

- Donald Trump considera ca trebuie sa numeasca „fara intarziere” un judecator la Curtea Suprema in locul lui Ruth Bader Ginsburg, care a murit vineri, la varsta de 87 de ani. De cealalta parte, candidatul democrat la alegerile prezidentiale, Joe Biden, este de parere ca acest lucru trebuie facut dupa…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat sambata ca va numi foarte curand un nou judecator la Curtea Suprema a SUA, pe locul ramas vacant dupa decesul magistratei liberale Ruth Bader Ginsburg, transmite Reuters. 'Am ajuns in aceasta functie de putere si importanta pentru…

- Presedintele republican american Donald Trump, care candideaza pentru un nou mandat, a salutat 'viata exceptionala' a judecatoarei Ruth Bader Ginsburg de la Curtea Suprema, dupa ce a aflat la sfarsitul unei deplasari electorale in Minnesota de decesul sau, vineri, la varsta de 87 de ani,…

