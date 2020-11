Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca a avut o convorbire telefonica marți seara cu presedintele ales al SUA, Joe Biden. Cei doi au convenit ca Regatul Unit si Statele Unite trebuie sa fie din nou unite in apararea valorilor lor comune in lume, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Joe Biden…

- Presedintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, a declarat marti ca nimic nu va opri transferul de putere dupa victoria sa in alegeri, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs sustinut la un eveniment in Delaware, Biden a spus ca tranzitia de putere este in desfasurare, in ciuda refuzului…

- Kremlinul a declarat luni ca va astepta rezultatele oficiale ale alegerilor prezidentiale din SUA inainte de a face comentarii despre rezultatul scrutinului si ca a luat nota de anuntul presedintelui american in exercitiu Donald Trump referitor la obiectiile juridice legate de vot, informeaza Reuters…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, este asteptat sa se adreseze natiunii americane sambata seara, la ora locala 20:00, potrivit unui consilier de campanie, transmite Reuters. Fostul vicepresedinte in timpul administratiei Barack Obama a postat pe Twitter un mesaj, declarandu-se onorat…

- Presedintele la final de mandat Donald Trump este dat invingator in statul Indiana din nordul SUA, potrivit canalelor de televiziune CNN si NBC, relateaza AFP. Reuters difuzeaza aceeasi informatie, citand Edison Research. Aceasta victorie anticipata i-ar asigura 11 electori.…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat luni ca va participa joi la o dezbatere cu fostul vicepresedinte Joe Biden, in pofida conditiilor pe care le considera nedrepte, relateaza Reuters. ''Voi participa, cred doar ca este foarte nedrept'', a declarat Trump jurnalistilor.…

- Presedintele american Donald Trump si-a croit drum cu buldozerul prin prima dezbatere electorala cu rivalul sau democrat Joe Biden, cele 90 de minute ale confruntarii fiind marcate de insulte si intreruperi repetate din partea lui Trump, relateaza Reuters. Trump nu a ratat ocazia de a-i acuza pe democrati…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…