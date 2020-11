alegeriSUA Peste 96 de milioane de americani au votat anticipat

Stiri pe aceeasi tema

- Asta inseamna ca, inainte cu cinci zile de data scrutinului, au fost exprimate aproape 60- din totalul voturilor numarate la alegerile din 2016. Aproximativ 137 de milioane de persoane au votat in total la alegerile din urma cu patru ani, conform Comisiei Electorale Federale. Numarul de voturi anticipate…

- Numarul persoanelor care au votat anticipat in alegerile prezidentiale din SUA a depasit joi 80 de milioane, conform datelor de la Elections Project, transmite DPA. Asta inseamna ca, inainte cu cinci zile de data scrutinului, au fost exprimate aproape 60% din totalul voturilor numarate la alegerile…

- Peste 49,3 milioane de americani si-au exprimat deja votul in alegerile prezidentiale din SUA, mai mult decat totalul celor care au votat anticipat la prezidentialele de acum patru ani, releva statisticile publicate vineri de US Elections Project, cu 11 zile inainte de scrutinul propriu-zis, relateaza…

