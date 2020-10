Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, s-a declarat luni dornic sa participe la dezbaterea cu contracandidatul sau republican, presedintele Donald Trump, daca expertii considera ca nu ar exista riscuri medicale tinând cont ca liderul de la Casa Alba a fost testat pozitiv…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi ca se opune schimbarii regulilor viitoarelor sale dezbateri cu Joe Biden, dupa un prim duel televizat haotic, potrivit AFP.Comisia responsabila cu organizarea dezbaterilor electorale din Statele Unite a anunțat miercuri implementarea unor masuri…

- Joe Biden tocmai și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale ale Statelor Unite ale Americii in 2020. Acesta va concura impotriva lui Donald Trump, actualul președinte. Alți candidați ce se vor bate pentru postul de președinte ale Statelor Unite ale Americii sunt: Kamala Harris, Mike Pence,…

- Joe Biden și-a facut publice fișele fiscale pentru anul 2019 marți, la câteva ore distanța de dezbaterea prezidențiala împotriva lui Donald Trump, în timp ce acesta din urma este vizat de dezvaluiri explozive din partea presei cu privire la situația sa fiscala, potrivit AFP.Documentele,…

- Candidata democrata la postul de vicepresedinte al SUA, Kamala Harris, a recunoscut ca nu l-ar considera pe presedintele Donald Trump drept o sursa de informare credibila in ceea ce priveste un posibil vaccin impotriva coronavirusului, informeaza EFE si Reuters. "Nu as avea incredere in…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca trateaza cu seriozitate o teorie care circula pe retelele sociale cu privire la lipsa de eligibilitate a senatoarei de culoare Kamala Harris de a deveni vicepreședintele SUA. Ea a fost nominalizata pentru aceasta funcție de Joe Biden, candidatul democrat…

- Candidatul democrat Joe Biden a afirmat miercuri ca senatoarea Kamala Harris este ''persoana potrivita'' pentru a ajuta la ''reconstructia tarii'', dupa alegerea istorica de a o plasa in cursa pentru a deveni prima femeie vicepresedinte al SUA, daca vor castiga alegerile…

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden, candidat al Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, a anuntat, marti seara, ca va candida in tandem cu senatoarea Kamala Harris in scrutinul prezidential programat in noiembrie.Citește și: Vasile Blaga ii distruge visul lui Traian Basescu:…