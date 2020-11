Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, implineste vineri 78 de ani, la fix doua luni inainte de instalarea sa la Casa Alba pentru a-i succede lui Donald Trump, consemneaza AFP. Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama va depune juramantul la 20 ianuarie 2021, devenind cu aceasta ocazie…

- Papa Francisc l-a felicitat pe presedintele american ales Joe Biden, a anuntat joi echipa acestuia din urma, care odata învestit va deveni al doilea presedinte catolic al Statelor Unite dupa John F. Kennedy, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Presedintele ales Joe Biden a vorbit…

- Presedintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, a declarat marti ca nimic nu va opri transferul de putere dupa victoria sa in alegeri, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs sustinut la un eveniment in Delaware, Biden a spus ca tranzitia de putere este in desfasurare, in ciuda refuzului…

- Presedintele ales a fost imbratisat de toata familia si si-a petrecut restul zilei acasa, sarbatorind in continuare victoria alaturi de cei dragi. 11.07.20 pic.twitter.com/HHVJMmIoAW — Naomi Biden (@NaomiBiden) November 7, 2020 Ieri, dupa ce aflat vestea cea mare, Joe Biden a anuntat…

- In așteptatul sau discurs de președinte ales, Joe Biden, care a vorbit din orașul sau de reședința din Delaware, Wilmington, a avut un ton mult mai ferm și mai mobilizator fața de precedentele apariții publice. Administrația noastra va fi despre oameni și vom face ca America sa fie respectata din nou…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden si-a inceput primul discurs ca presedinte ales, rostit in Wilmington, Delaware, afirmand ca poporul american si-a exprimat clar optiunea. El a avut un mesaj si pentru sustinatorii lui Donald Trump, carora le-a transmis ca a venit timpul sa vindece America, dand…

- Candidatul democrat la functia de presedinte Joe Biden a multumit alegatorilor americani pentru ca i-au acordat o "victorie convingatoare" si s-a angajat sa "refaca sufletul Americii" si fie "un presedinte care uneste, nu care divide" in discursul pronuntat sambata seara la Wilmington, Delaware, dupa…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…