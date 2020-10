Stiri pe aceeasi tema

- Inaintea ultimului weekend dinaintea zilei alegerilor prezidentiale din SUA, presedintele american Donald Trump si contracandidatul democrat Joe Biden se vor deplasa in statele indecise din Midwest, printre care Wisconsin, unde pandemia de COVID-19 a inregistrat o recrudescenta substantiala, comenteaza…

- "Economie contra pandemie", asa s-ar putea rezuma ziua de campanie de joi din statul-cheie Florida a celor doi candidati la functia de presedinte al SUA, republicanul Donald Trump si democratul Joe Biden, in care liderul de la Casa Alba a laudat ultimele cifre ale cresterii economice, in timp ce…

- Candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden si-a facut marti publice cele mai recente declaratii fiscale pentru anul 2019, cu cateva ore inaintea dezbaterii cu contra-candidatul republican Donald Trump, in contextul in care presedintele american este tinta unor dezvaluiri in presa cu privire la…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, unul dintre liderii Partidului Democrat, le-a cerut colegilor din cadrul formatiunii sa se pregateasca pentru un scenariu politic foarte rar, in care rezultatul scrutinului prezidential ar putea fi decis in Congres, anunța MEDIAFAX.Presedintele…

- Cindy McCain, vaduva senatorului american John McCain, a devenit marti cea mai recenta voce proeminenta din randul republicanilor care si-a anuntat sprijinul fata de candidatul democrat Joe Biden in tentativa acestuia de a-l disloca pe presedintele Donald Trump de la Casa Alba in urma alegerilor din…

- Presedintele republican american Donald Trump, care candideaza pentru un nou mandat, a salutat 'viata exceptionala' a judecatoarei Ruth Bader Ginsburg de la Curtea Suprema, dupa ce a aflat la sfarsitul unei deplasari electorale in Minnesota de decesul sau, vineri, la varsta de 87 de ani,…

- Presedintele republican american Donald Trump a salutat „viata exceptionala” a judecatoarei Ruth Bader Ginsburg de la Curtea Suprema, dupa ce a aflat la sfarsitul unei deplasari electorale in Minnesota de decesul sau, vineri, la varsta de 87 de ani. Candidatul democrat Joe Biden a spus ca succesorul…

- Alegatorii din Philadelphia au avut marti ocazia rara de a-i pune intrebari dificile presedintelui Donald Trump, la un eveniment de campanie electorala organizat de reteaua de televiziune ABC, relateaza dpa. Aflat intr-o competitie stransa cu fostul vicepresedinte Joe Biden pentru urmatorul…