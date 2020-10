Grupul de hackeri rusi acuzat de interferenta in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 a vizat mai devreme in acest an conturile de e-mail ale Partidului Democrat din California si Indiana si unele think-tank-uri influente din Washington si New York, transmite vineri Reuters citand surse informate.



Tentativele de intruziune, dintre care multe au fost zadarnicite de Microsoft in cursul verii, au fost lansate de hackerii cunoscuti ca "Fancy Bear", iar activitatile lor arata cum incearca "intelligence"-ul rus sa intervina in campania din SUA in vederea alegerilor din 3 noiembrie.

