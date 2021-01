Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu Donald Trump a cerut sambata unui inalt oficial electoral din Georgia sa "gaseasca" buletinele de vot necesare care sa ii anuleze infrangerea in acest stat intr-un apel telefonic care a durat aproximativ o ora si din care Washington Post a publicat extrase in editia sa de duminica,…

- Echipa de campanie a presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, a anuntat marti ca a contestat la Curtea Suprema rezultatele alegerilor prezidentiale in Wisconsin dupa ce instanta suprema din acest stat a respins acuzatiile de frauda formulate de echipa magnatului american, transmit dpa si…

- Statul american Georgia a certificat oficial vineri victoria lui Joe Biden in scrutinul prezidential, informeaza presa locala preluata de Reuters. Cele 16 voturi in Colegiul Electoral national din Statele Unite ii revin astfel candidatului democrat. Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden l-a numit miercuri pe Ron Klain, un important oficial democrat, sef de personal si asistent al presedintelui, informeaza joi Reuters. Ron Klain, 59 de ani, este unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai lui Joe Biden. El si-a inceput activitatea pentru Partidul…

- Echipa de campanie a presedintelui american in exercitiu Donald Trump a formulat un recurs la un tribunal federal, in Pennsylvania, cu scopul de a-i impiedica pe oficialii locali sa certifice victoria presedintelui-ales Joe Biden in acest stat, relateaza Reuters.

- Un judecator din Georgia a respins o petitie a echipei de campanie a presedintelui Donald Trump privind scrutinul prezidential, afirmand ca nu exista dovezi care sa-i sustina afirmatiile, relateaza dpa. O decizie similara a fost luata in statul Michigan, potrivit Reuters. Trump a incercat sa-i forteze…

- Echipa de campanie a presedintelui american Donald Trump a sesizat miercuri justitia pentru a cere oprirea procesului de numarare a voturilor in statul Michigan, in cadrul alegerilor prezidentiale din SUA, transmit Reuters si AFP. Dupa numararea a 92% din voturi in Michigan, candidatul…

- Miliardarul Michael Bloomberg intentioneaza sa cheltuiasca circa 15 milioane de dolari pentru a-l ajuta pe candidatul democrat Joe Biden sa il invinga pe presedintele republican Donald Trump in Texas si Ohio pe parcursul ultimei saptamani de campanie, a relatat marti New York Times, citand un consilier…