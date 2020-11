Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a cerut miercuri sustinatorilor sai sa "inverseze" rezultatul alegerilor prezidentiale la mai mult de doua saptamani dupa anuntul victoriei rivalului sau democrat Joe Biden, continuand sa denunte, fara dovezi si in pofida esecurilor din instanta,…

- Statul american Georgia a certificat oficial vineri victoria lui Joe Biden in scrutinul prezidential, informeaza presa locala preluata de Reuters. Cele 16 voturi in Colegiul Electoral national din Statele Unite ii revin astfel candidatului democrat. Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul…

- Mai mulți judecatori din Pennsylvania au respins contestațiile formulate de republicani cu privire la fraudarea alegerilor prezidențiale de pe 3 noiembrie, scrie CNN. Echipa de avocați a lui Donald Trump a cerut invalidarea a mii de voturi din Philadelphia, oraș cu ajutorul caruia Joe Biden a caștigat…

- Kremlinul a declarat luni ca va astepta rezultatele oficiale ale alegerilor prezidentiale din SUA inainte de a face comentarii despre rezultatul scrutinului si ca a luat nota de anuntul presedintelui american in exercitiu Donald Trump referitor la obiectiile juridice legate de vot, informeaza Reuters…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale americane din statul Pennsylvania, care l-ar putea trimite pe Joe Biden la Casa Alba, ar putea fi cunoscut chiar in cursul zilei de joi, a anuntat responsabila locala cu operatiunile de vot, relateaza AFP. "S-ar putea cu siguranta" ca rezultatul votului…

- Presedintele republican in exercitiu Donald Trump a castigat in Florida, un stat crucial pentru realegerea sa si pe care democratul Joe Biden spera sa il obtina el, relateaza Fox, NBC si CNN. Florida ii permite lui Donald Trump sa obtina 29 de noi mari electori. Candidatul republican a castigat de asemenea…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…

- Mult mai prezent pe teren, adversarul sau, presedintele republican Donald Trump, il ataca cu regularitate pe cel pe care-l numeste "Joe adormitul" din cauza ca a ramas strict inchis in casa, in Delaware, timp de doua luni, incepand din martie, si din cauza ca si-a limitat de atunci deplasarile doar…