#alegeriSUA Donald Trump, ironizat după o greşeală într-o postare pe Twitter Presedintele american Donald Trump a starnit miercuri dimineata o avalansa de ironii pe retelele de socializare dupa o greseala intr-o postare pe Twitter despre alegerile din SUA. "Suntem pe CAI MARI, dar ei incearca SA FURE alegerile. Nu-i vom lasa niciodata sa faca asta. Nu se mai poate vota dupa ce 'polonezii' ('poles') s-au inchis!", a scris Trump pe Twitter, dupa mai multe ore de tacere pe retelele de socializare. Presedintele a inlocuit dupa cateva minute cuvantul 'poles' cu 'polls' ('sectii de vot', 'urne'), insa nu suficient de repede pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

