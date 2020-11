Presedintele la final de mandat Donald Trump este dat invingator in statul Indiana din nordul SUA, potrivit canalelor de televiziune CNN si NBC, relateaza AFP.



Reuters difuzeaza aceeasi informatie, citand Edison Research.



Aceasta victorie anticipata i-ar asigura 11 electori. Viitorului presedinte ii sunt necesari 270 de electori pentru a castiga alegerile prezidentiale americane.



De asemenea, Trump este dat invingator si in statul Kentucky de Associated Press, in timp ce Joe Biden e creditat cu victorii in Vermont si Virginia de Fox News, noteaza Reuters.AGERPRES/(AS…