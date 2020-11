Stiri pe aceeasi tema

- Democrata Alexandria Ocasio-Cortez, reprezentanta aripii de stanga a Partidului Democrat, s-a declarat invingatoare cu o larga majoritate in alegerile pentru Camera Reprezentantilor a Congresului SUA la care a candidat din partea statului New York, urmand sa obtina al doilea mandat, informeaza miercuri…

- Grupul de hackeri rusi acuzat de interferenta in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 a vizat mai devreme in acest an conturile de e-mail ale Partidului Democrat din California si Indiana si unele think-tank-uri influente din Washington si New York, transmite vineri Reuters citand surse informate.…

- Cantareata americana Taylor Swift a anuntat miercuri ca il sprijina pe candidatul democrat la alegerile prezidentiale Joe Biden si pe colega acestuia de campanie, Kamala Harris, care candideaza pentru functia de vicepresedinte, afirmand ca cei doi politicieni vor permite Statelor Unite "sa inceapa sa…

- Miliardarul Michael Bloomberg si unii dintre prietenii sai miliardari au donat peste 16 milioane de dolari pentru a-i ajuta pe fosti puscariasi din Florida sa poata sa voteze in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, relateaza DPA si AFP, citand Washington Post. Fost primar al New York-ului in perioada…

- Twitter a anuntat joi ca a decis sa retraga sau "sa eticheteze mesajele false sau inselatoare", care submineaza increderea publicului in alegeri, inclusiv eventuale postari prin care este revendicata victoria inainte ca rezultatele sa fie certificate de catre autoritati, relateaza AFP. Reteaua de socializare…

- Joe Kennedy III, membru al celebrei dinastii politice, a pierdut un scrutin primar foarte urmarit in statul Massachusetts, in fața unui rival democrat care va candida acum impotriva republicanilor pentru un mandat in Senatul SUA. Trump a interpretat rezultatul alegerilor ca pe o victorie a stangii radicale…

- Joe Kennedy III a devenit primul membru al familiei Kennedy care pierde un scrutin in statul Massachusetts, dupa ce Ed Markey a castigat alegerile primare din Partidul Democrat pentru obtinerea unui loc in Senatul american, noteaza miercuri AFP si dpa. Dupa ce John Fitzgerald Kennedy a…

- ​Bianca Andreescu, locul 6 WTA, a anuntat ca nu va participa la editia din acest an a US Open, competitie la care este detinatoarea trofeului.“Dupa multe discutii cu apropiatii mei, am luat decizia dificila de a nu reveni la New York în acest an. Am luat aceasta decizie pentru a…