Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, Josep Borrell, a subliniat miercuri ca "UE este dispusa sa continue sa construiasca o puternica asociere transatlantica", indiferent cineva va castiga alegerile prezidentiale din SUA, transmite EFE. "Poporul american a vorbit. In timp ce asteptam rezultatul alegerilor, UE continua sa fie dispusa sa construiasca o puternica asociere transatlantica, intemeiata pe valorile si istoria noastra comune", a scris Borrell pe Twitter. The American people have spoken. While we wait for the election result, the EU remains ready to continue…