- Democratul Joe Biden a caștigat alegerile din SUA cu 306 electori, in timp ce rivalul sau republican, Donald Trump, a obținut doar 232, conform proiecțiilor media dupa anunțarea, vineri, a rezultatelor scrutinului in ultimele doua state americane, informeaza Agerpres, care citeaza AFP și dpa. Biden…

- Presedintele republican in exercitiu Donald Trump a castigat in Florida, un stat crucial pentru realegerea sa si pe care democratul Joe Biden spera sa il obtina el, relateaza Fox, NBC si CNN. Florida ii permite lui Donald Trump sa obtina 29 de noi mari electori. Candidatul republican a castigat de asemenea…

- Presedintele american Donald Trump este dat castigator in Kansas, Missouri si Nebraska, trei state care ar putea sa ii aduca 21 de electori, potrivit CNN, Fox News, NBC si New York Times, informeaza AFP. In total, la ora 03:40 GMT, candidatul republican Donald Trump a obtinut 115 -116 electori, fiind…

- Joe Biden a castigat marti seara in statul New Mexico in fata lui Donald Trump, potrivit New York Times si canalului de televiziune NBC, relateaza AFP. Aceasta victorie ii aduce cinci electori suplimentari, ridicand numarul lor la 131, in jurul orei 03.15 GMT, fata de 95 adunati de Trump,…

- Presedintele american Donald Trump este dat castigator marti seara in statul Carolina de Sud, acesta fiind al 13-lea stat in care iese invingator, conform informatiilor difuzate de New York Times si NBC, transmite AFP. In total, la ora 02:30 GMT, candidatul republican a adunat 89 de electori, in timp…