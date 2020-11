Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) a organizat vineri mai multe mitinguri pentru sustinerea la presedintie a lui Igor Dodon, care candideaza ca independent, in centrele raionale, dar si in capitala Chisinau, informeaza Unimedia si Radio Chisinau, potrivit AGERPRES.La mitingul…

- Candidata Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la presedintia Republicii Moldova, Maia Sandu, a revenit asupra pozitiei sale initiale si a anuntat ca nu va mai participa la nicio dezbatere electorala cu oponentul ei, Igor Dodon, candidat independent sustinut de Partidul Socialistilor, informeaza…

- Igor Dodon, candidatul sprijinit de Partidul Socialistilor in alegerile prezidentiale din Republica Moldova, a lansat marti mai multe atacuri dure la adresa contracandidatei sale, sefa Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, cu care se va confrunta in turul doi de scrutin, programat…

- Candidatul independent la alegerile prezidentiale din Republica Moldova, Igor Dodon, sprijinit de Partidul Socialistilor, a lansat marti mai multe atacuri dure la adresa contracandidatei sale, sefa Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, cu care se va confrunta in turul doi de scrutin,…

- Președintele în exercițiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, sprijinit de Partidul Socialiștilor, a lansat marți mai multe mesaje dure la adresa Maiei Sandu, candidatul Partidului Actiune si Solidaritate, cu care se va confrunta în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. "Nu voi…

- Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de presedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, a obtinut peste 10 puncte procentuale in fata presedintelui in exercitiu, Igor Dodon, in municipiul Chisinau. Potrivit datelor comunicate de Comisia Electorala Centrala (CEC), Maia Sandu a…

- Presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar (Platforma DA), Andrei Nastase, candidat la functia de presedinte in alegerile din 1 noiembrie in Republica Moldova, a lansat joi un apel catre lidera Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, de asemenea candidata in alegeri, indemnand-o…

- Igor Dodon ramane in continuare principalul favorit al alegerilor prezidentiale din 1 noiembrie, cel putin asta potrivit unui sondaj de opinie prezentat joi, 24 septembrie, de Asociatia Sociologilor si Demografilor, organizatie apropiata de Partidul Socialistilor, studiul careia arata ca, daca in turul…