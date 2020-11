#alegeriRMoldova Secţiile de vot s-au închis în Republica Moldova Sectiile de vot din Republica Moldova in turul al doilea al alegerilor prezidentiale s-au inchis duminica la ora 21:00, cu exceptia celor in care nu au fost inca epuizate cozile formate de alegatori. De asemenea, continua procesul de vot in unele sectii de votare din afara tarii, informeaza Unimedia. La ora 21:00 prezenta la vot era de 52,47%, exercitandu-si dreptul de vot 1.637.543 de persoane, conform rezultatelor preliminare. Rata participarii la vot este mai ridicata decat in primul tur de scrutin din 1 noiembrie, cand la ora 21:30 votasea 42,76% din alegatori.AGERPRES/(AS - editor: Mariana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

