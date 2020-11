Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), al presedintelui ales Maia Sandu, nu va da curs invitatiei la consultari politice initiate de presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, marti, prim-vicepresedintele PAS,…

- Platforma DA si Partidul Actiune si Solidaritate au anuntat ca nu intentioneaza sa participe la consultarile initiate de Igor Dodon, in urma carora ar urma sa se decida cum va functiona Parlamentul mai departe, in situatia in care nu exista o majoritate parlamentara.

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a castigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, obtinand 57,75% din voturi, fata de 42,25% obtinute de actualul sef al statului, socialistul Igor Dodon, dupa centralizarea…

- Maia Sandu, liderul formatiunii proeuropene Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), este pe primul loc in scrutinul prezidential din Republica Moldova, conform rezultatelor anuntate de Comisia Electorala Centrala de la Chisinau. Vezi și: Scriitorul Mircea Dinescu ii raspunde lui CTP, acest…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Cei mai cunoscuti analisti politici din Republica Moldova au comentat, pentru AGERPRES, perspectivele acestui stat dupa alegerile prezidentiale de duminica. Ei au analizat situatia politica atat din prisma unei victorii obtinute de actualul…

- Actualul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, și candidata opoziției, Maia Sandu, intra in turul al doilea, in urma scrutinului prezidențial, arata rezultatele unui exit-poll dat publicitații la Chișinau, dupa inchiderea urnelor, transmite publicația Ziarul de Garda din Republica Moldova. Cei…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de presedinte al Republicii Moldova, pro-europeana Maia Sandu, a lansat, duminica dimineata, un nou apel catre alegatori sa participe la scrutinul in urma caruia va fi desemnat…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de presedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, pro-europeana, a lansat, vineri, un apel catre toti angajatii din sistemul bugetar sa nu participe "la schemele de fraudare a…