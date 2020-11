„Speranţa este o virtute de sclavi”

Giorgiana Radu Așa spunea gânditorul Emil Cioran, căruia eticheta filosofiei nu-i cădea bine pe umerii vastei sale minți. Dacă speranța există, merită să fim sclavii propriei existențe, îndrăznesc să spun eu. În lipsa ei, a speranței, am fi niște morți vii, am muri înainte de vreme. Suferința ne-ar asfixia până la pieire.… [citeste mai departe]