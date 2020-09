Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Codruța Filip susține ca a fost angajata legal la Ministerul Sanatații și ca nu are nicio vina pentru ca ”arata bine?”.Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a cerut ancheta pentru a vedea cum a fost angajata cantareața. ”Am sesizat-o si eu din presa, noi nu avem pana in acest moment niciun contract…

- Horia Constantinescu, candidatul PPU SL la Primaria municipiului Constanta nu se retrage din competitia electorala si nu sustine niciun alt candidat Precizarea vine ca urmare a zvonurilor vehiculate in ultimele ore in mass media locala, conform carora Horia Constantinescu ar fi incheiat o intelegere…

- Bugetarea participativa este o masura cat se poate de simpla si de bun simt, care a avut rezultate fantastice la Cluj Napoca, Oradea sau Sibiu Acest lucru presupune ca orice constantean va putea propune un proiect pentru oras Candidatul PNL pentru primaria Constanta, Vergil Chitac spune ca proiectele…

- Alianta 2020 USR-PLUS Giurgiu a depus liste de candidati pentru alegerile locale din acest an pentru aproape jumatate dintre localitatile judetului, pentru presedintia Consiliului Judetean are candidat propriu, iar la Primaria municipiului Giurgiu il sustine pe Adrian Anghelescu, candidatul PNL. "Avem…

- Stelian Ion, candidatul USR Plus pentru primaria Constanta isi prezinta chiar in aceste momente programul electoral. Constanta renaste este programul pe care Stelian Ion il propune constantenilor care doresc schimbarea pe 27 septembrie 2020Conform Capitolele programei electorale sunt: Noua economie…

- Schimbarea este propusa, la Cumpana, de catre candidatul PNL la functia de primar, George Tufa, tanar antreprenor, care este de parere ca locuitorii din Cumpana ar trebui sa aiba parte de conditii mai bune de trai Una dintre problemele grave pe care locuitorii comunei le au supus atentiei administratiei…

- Medicul epidemiolog Mariana Ioan nu vede nicio problema in situatia in care se afla si sustine ca ofera consultanta medicala in orele libere si in concediu. Ministerul Sanatatii face o ancheta, iar ministrul Nelu Tataru sustine ca multe anchete epidemiologice au fost facute de mantuiala.