AlegeriLocale2020/Senatorul Wiener (Arad): Votul este un drept pe care nu mai putem să-l ignorăm Senatorul Adrian Wiener, candidatul USR PLUS pentru functia de primar al municipiului Arad, a afirmat ca a votat pentru ca orasul "trebuie sa se schimbe", el subliniind ca prezenta la urne este foarte importanta, iar votul reprezinta un drept care nu mai poate fi ignorat. "Am votat cu convingere si speranta ca Aradul merita mai mult. Aradul trebuie sa se schimbe. Sunt alaturi de colegii mei, cu care am impartasit zilele acestea toate emotiile in strada. (...) Iesim cu totii la vot pentru ca acum 30 de ani s-a murit pentru asta, este foarte important ca fiecare dintre noi sa voteze cu constiinta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

