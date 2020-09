Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, candidat susținut de PNL și USR PLUS la Primaria Capitalei a obținut 41,82% din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa, social-democrata Gabriela Firea, are un scor de 37,4%, dupa numararea a peste 90% din voturi. Pana vineri la 7:30 dimineața au fost numarate…

- Peste 37.000 de satmareni s-au prezentat la urne pentru a-si alege primarul, presedintele de Consiliu Judetean, consilierii locali si judeteni. La finalul zilei de vot, in judet nu au fost inregistrate incidente majore

- Biroul Electoral Municipal si cel Judetean Sibiu au validat listele de candidati PSD pentru alegerile locale, liderul organizatiei judetene social-democrate, fostul ministru al Turismului, Bogdan Trif, candideaza pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ), informeaza un comunicat de…

- Ministrul Sanatatii este de parere ca motiunea de cenzura este un instrument politic care nu trebuia folosit "fara a avea o baza reala", in contextul pandemiei prelungite, "doar pentru a castiga un congres sau de dragul unor voturi la alegerile din septembrie". "Motiunea de cenzura e un instrument politic…

- Casa Alba s-a declarat luni ”profund preocupata” de realegerea in Belarus a presedintelui in exercitiu Aleksandr Lukasenko, dupa un scrutin contestat care a condus la manifestatii reprimate violent, relateaza Agerpres, citand AFP."Solicitam guvernului din Belarus sa respecte dreptul la adunarea pasnica…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a obtinut 79,7% de voturi la alegerile prezidentiale de duminica, potrivit unui sondaj oficial realizat la iesirea din birourile electorale, in timp ce candidata surpriza a opozitiei, Svetlana Tihanovskaia, a obtinut 6% din sufragii, relateaza AFP. …

- Suntem la cateva saptamani de alegerile locale si suntem foarte aproape de o schimbare in bine in Maramures. Am discutat si am analizat, in aceasta perioada, toate opțiunile și propunerile pentru a realiza o alianța la nivelul județului. O alianța capabila sa caștige alegerile in fața PSD, la nivelul…