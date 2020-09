Stiri pe aceeasi tema

- Candidații PNL si cei ai PMP din Iași s-au intanit, la miezul nopții, la acelasi panou din centrul orasului. Si-au urat succes in campanie, au glumit, ba chiar au facut poze unii langa altii. „Salut, Petrica! Mai da cu solutie!”, i-a spus Mihai Chirica reprezentantului PMP, potrivit MEDIAFAX.Zeci…

- Imagini cu sute de oameni care au petrecut pana dimineața, in plina pandemie, fara a respecta regulile de distanțare sociala sau a purta maști, au ieșit la suprafața pe internet.Este vorba despre o petrecere care a avut loc, sambata, la un local cunoscut din Iași. Manelistul Tzanca Uraganu a postat…

- Primarul din Iasi, Mihai Chirica, a declarat, marti, ca nu stie cum va evolua dosarul Zamosteanu, privind unele afaceri imobiliare derulate in Iasi, in care au fost audiati si mai multi reprezentanti ai primariei, edilul precizand ca Justitia trebuie lasata sa-si faca treaba.

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, pornește un jurnal de campanie, in care prezinta, cu nume și prenume, traseiștii din politica. Primul județ vizat e Calarași."Jurnal de Campanie 2020 - Episodul 1 - Judetul Calarasi ! Presedintele PNL al Consiliului Judetean administrativ a trecut…

- Biroul Politic Judetean al PNL Iasi a decis ca organizatia din municipiul resedinta sa fie condusa de primarul Mihai Chirica, la cinci luni de la intrarea acestuia in formatiunea politica.Citește și: Adrian Nastase: Liviu Dragnea a fost pedepsit și din afara "Am pus si pun mai presus…

- Gazda, Mihai Chirica, a trecut in revista proiectele in derulare ale municipalitatii, subliniind ca in exercitiul financiar actual au fost atrase fonduri de 217 milioane de euro, comparativ cu 125 de milioane in perioada 2007-2013. Vicepremierul Raluca Turcan a invocat lipsa contesta tiilor la procedura…

- Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene, Costel Alexe, ministrul Mediului Apelor si Padurilor, Raluca Turcan, vicepremier, alaturi de primarul Mihai Chirica sustin de la ora 12 o conferinta de presa. Ei vor aborda subiecte de actualitate din domeniul de activitate al fiecaruia.

- Asociatia „Zi de Bine", alaturi de Fundatia „Bethany", porneste intr-o calatorie in judetul Iasi cu Caravana „Microdus", in cadrul acestei campanii dorindu-se sprijinirea a peste 500 de copii aflati in situatii vulnerabile din judet. Reprezentantii celor doua asociatii vor porni intr-o caravana print…