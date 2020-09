Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, luni, ca ''este vital'' pentru Sectorul 3 ca Robert Negoita sa nu mai fie primar, sustinand ca "s-a facut cate ceva" in acest sector, in mandatul acestuia, insa cu pretul unor datorii mari, de peste 400 milioane lei, care au fost facute pentru supraetajari de borduri" sau pentru "sute mii de tone de pamant carate aiurea". "De cand am venit in Bucuresti, mi-am petrecut cea mai mare parte in Sectorul 3, am locuit in sectorul 3 si am simtit administratia Sectorului 3 in diferitele perioade. Incep prin a va dezamagi si spun ca s-a facut cate…