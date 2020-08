Stiri pe aceeasi tema

- Crucea Rosie Romana a donat, miercuri, un aparat mobil de ventilatie pulmonara in valoare de peste 200.000 lei pentru sectia de terapie intensiva, care va deservi pacientii internati in Unitatea de Suport Medical COVID-19 din campusul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, profesor doctor Leonard Azamfirei, a anuntat, marti, ca institutia se va implica activ in proiectele in care are expertiza si capacitate de reactie prompta, asa cum este si noua Unitate de Suport…

- In Unitatea de Suport Medical COVID-19, amenajata in Sala polivalenta din campusul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Targu Mureș au fost internați primii doi pacienți infectați cu noul coronavirus, aceștia avand o stare critica. Decizia ca in unitatea…

- Noua Unitate de Suport Medical COVID-19, construita in timpul starii de urgenta prin reamenajarea salii polivalente de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie “George Emil Palade” din Targu Mures, primeste, incepand de luni, primii 10 pacienti infectati cu SARS-CoV-2, proveniti…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, a efectuat joi, 30 iulie, o vizita la unitatea de suport pentru pacienții cu COVID-19 din incinta Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Targu Mureș. ,,Avand in vedere creșterea cazurilor…

- Partidul, recent inființat, a intrat astazi in cursa pentru fotoliul de primar al municipiului Targu-Mureș prin Nicolae Ploeșteanu, profesor de drept la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie din Targu-Mureș. Nicolae Ploeșteanu vrea sa creasca gradul de atractivitate al orașului:…

- O adresa primita de la Centrul de Cercetari Avansate Medico-Farmaceutice (CCAMF), din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade” din Tirgu Mureș, anunța Spitalul Clinic Județean Mureș ca din 20 iulie incepand nu mai realizeaza testare pentru Covid-19…

- Studenții Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mureș sunt informați ca Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației deține o licența Matlab care ofera acces gratuit la numeroase unelte din domeniul ingineriei, inteligenței artificiale și bioinformaticii.…