AlegeriLocale2020/Ciolacu: Oamenii sunt determinaţi să meargă la vot; este ''safe'' dacă respecţi regulile Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti seara, ca numarul romanilor care se vor prezenta la alegerile locale va fi "semnificativ". El a spus ca se asteapta ca zilele viitoare cifrele privind cazurile de COVID-19 sa fie "manipulate" si astfel sa se atinga un nou record. "Sunt convins ca va aparea iar record de infectari. Manipularea va functiona in continuare. Oamenii sunt determinati sa mearga la vot. Am mers in perioada asta prin tara si lumea doreste sa mearga la vot si oamenii vor merge la vot, fiindca este "safe" daca respecti regulile respective. Sunt ferm convins ca primarii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

