- Partidul Național Liberal va domina Consiliul Local Cluj-Napoca, urmând sa faca alianța cu Uniunea Democrata Maghiara din România, cu care va negocia un loc de viceprimar, cel mai probabil tot cu Emese Olah. Al doilea loc de viceprimar îi va reveni, cel mai probabil, actualului…

- Candidatul PSD Victor Dragusin a castigat in alegeri functia de primar al municipiului Alexandria, iar PSD a obtinut 11 din cele 19 mandate de consilier local, avand astfel majoritate simpla in forul decizional, conform rezultatelor finale ale Autoritatii Electorale Permanente (AEP). Candidatul PSD…

- UDMR a obtinut 12 din cele 23 de mandate de consilieri din municipiul Satu Mare, avand astfel majoritate simpla in forul decizional, conform rezultatelor finale ale Autoritatii Electorale Permanente. Potrivit sursei citate, din cele noua formatiuni care au depus liste de consilieri, patru…

- Municipiul Tulcea are un nou primar dupa 16 ani, alegerile locale fiind castigate de liberalul Stefan Ilie, care a obtinut peste 10.000 de voturi, iar PSD a castigat conducerea Consiliului Judetean, prin actualul presedinte, Horia Teodorescu, anunța news.ro.Potrivit datelor de la Autoritatea…

- Candidatul Calin Bibart (PNL) a obtinut 14.613 voturi in cursa pentru Primaria Arad, fiind cu 2.738 de voturi in fata principalului contracandidat, senatorul Adrian Wiener (USR PLUS), in timp ce senatorul PSD Mihai Fifor (Alianta PSLC) a obtinut 7.108 voturi, arata datele finale oferite de Biroul…

- Primarul in functie al Brailei, Marian Dragomir (PSD), a castigat al doilea mandat la conducerea primariei municipiului cu 65% din voturii, iar la Consiliul Județean, PSD a obținut 52%. Chiar daca nu a fost candidat direct este cunoscut faptul ca Mihai Tudose este ”mana forte” din organizația PSD…

- Rezultate exit-poll, alegeri locale 2020, Primaria Capitalei: Nicusor Dan - 47,2%, Gabriela Firea - 39% Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si Alianta USR PLUS, a obtinut, duminica, 47,2% din voturile bucurestenilor pentru functia de primar general al Capitalei, iar actualul edil Gabriela…