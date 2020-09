Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Mihai Fifor, presedinte al PSD Arad si candidat la functia de primar al municipiului, si-a exercitat dreptul la vot, iar dupa iesirea de la urne a declarat ca a optat pentru "un nou destin" si "o alta sansa" pentru oras. "Am votat cu inima deschisa, am votat pentru orasul acesta,…

- Cursa electorala pentru alegerile locale este la jumatate, iar candidații și-au prezentat principalele aspirații și proiectele lor politice. In cadrul proiectului lansat de wall-street.ro, "Alegeri locale 2020: promisiuni versus așteptari", dr. Ionuț Leahu, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| PNL Alba, pregatit pentru cursa electorala. Se lanseaza in campanie langa Monumentul Marii Uniri PNL Alba iși lanseaza campania electorala astazi, in cadrul unei conferințe de presa susținuta in fața Monumentului Unirii din Parcul Cetații. La conferința de presa din fața Monumentului…

- Decebal Fagadau prezinta , in aceste momente, echipa cu care intra in cursa electorala pentru Primaria Constanta.Fagadau: Bun venit la conferinta de presa. Inainte de a va spune cu cine merg in campanie, vreau sa multumesc celor peste 20 de mii de constanteni care au semnat. Doresc o campanie curata…

- Un numeros grup format din dascali universitari, scriitori, antreprenori, ingineri, medici, studenti etc., au facut public, vineri, un “apel” prin care ii indeamna pe timisorenii care vor o schimbare sa voteze util, respectiv pe Dominic Fritz. Adica singurul candidat acvre are sanse sa-l invinga pe…

- Nu cu mult timp in urma, primarul Nicolae Robu se plangea ca Oculta Mondiala, statul paralel si Soros investesc extrem de multi bani in promovarea stradala a candidatului USR PLUS la Primaria Timisoara, Dominic Fritz. E adevarat, nu i-a pomenit numele, dar a fost extrem de sugestiv la cine s-a referit.…

- Senatorul Mihai Fifor iși anunța candidatura pentru Primaria Arad. Totodata, Fifor anunța și numele unei alianțe electorale pe care a semnat-o cu liderii ALDE și PNȚCD, pentru „a intra in lupta impotriva gruparii Falca”. „Platforma Social-Liberal Creștina (PSLC) este numele alianței electorale pe care…

- Fara dar și poate, Catalin Botezatu este unul dintre cei mai ravniți burlaci de la noi. Chiar și așa, creatorul de moda nu se afișeaza prea des la brațul diverselor domnișoare. Asta, desigur, pentru ca este mereu foarte ocupat, dar poate și gusturile foarte stricte au vreo legatura cu asta!