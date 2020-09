Stiri pe aceeasi tema

- Alianța USR PLUS București a depus plangere penala impotriva Gabrielei Firea pentru abuz in serviciu in legatura cu darea in plata a Satului Francez catre Costica Constanda. Liderii USR PLUS București o acuza pe Gabriela Firea ca a incercat in cinci ședințe de Consiliu General sa obțina votul consilierilor…

- Echipa USR-PLUS continua demersul civic și legal privind panourile electorale ILEGALE, finanțate din bani publici de viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Alba Iulia, Voicu Paul și de PNL, depunand TREI PLANGERI la autoritațile cu atribuții in cercetarea unor asemenea cazuri. Recomandam…

- Despre prejudiciile de zeci de milioane de euro, ilegalitați in contractele și achizițiile publice, datorii bancare, spații verzi inchiriate ilegal sau construcții ilegale admise de actuala administrație, cetațenii orașului Otopeni știu mai puține detalii. Rapoartele de audit ale Curții de Conturi,…

- Alianța USR-Plus a anunțat ca depune plangere penala la DNA și la Poliția Capitalei dupa ce pe YouTube a aparut un filmuleț in care mai mulți angajați ai primariei sectorului 5 par sa falsifice semnaturi pentru susținerea candidaturii lui Daniel Florea și a Gabrielei Florea.""La primarie DFecta a Sectorului…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, se declara convins ca social-democratii vor avea, în perspectiva alegerilor locale, o alianta de stânga, "cu accente liberale", pentru Primaria Capitalei și pentru toate primariile de sector."Am avut discutii si ieri cu Victor…