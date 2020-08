Europarlamentarul Traian Basescu a declarat ca Partidul Miscarea Populara va sustine PNL la motiunea de cenzura, chiar daca liberalii "au determinat" intrarea lui in cursa pentru functia de primar general al Capitalei. "PMP va ramane loial aliantei cu PNL, chiar daca au determinat intrarea mea in aceasta cursa, pur si simplu ne-au umilit. Sase luni de cand s-a convenit sustinerea Guvernului. Ne-au spus ca mergem in alianta la Bucuresti si cu o saptamana inainte ne-au spus ca nu se mai poate, ceea ce nu e in regula, nici macar ca si comportament. Dar asta nu inseamna ca noi nu ne vom tine cuvantul…